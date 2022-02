"Non è un problema fisico, è un problema mentale".aveva lanciato l'allarme prima del Genoa,lo ha ribadito dopo il pareggio del Ferraris:L'è stato inevitabilmente il primo a finire sul banco degli imputati con i(entrambi a firma di, Lautaro e Sanchez ancora fermi a zero), ma i problemi non riguardano solo il reparto offensivo:- I numeri del 2022 certificano che le difficoltà in fase di realizzazione non possono essere imputabili solo all'imprecisione sotto porta delle punte o alla sfortuna (legni colpiti) e alla bravura delle difese avversarie, ma riguardano anche le difficoltà del reparto centrale di risultare realmente incisivo all'interno del gioco. L'ingabbiamento operato dai rossoblù di Blessin ai danni di, al rientro da squalifica, è stato un freno allo sviluppo della manovra nerazzurra,. Un gol dicontro il Venezia e uno dicontro il Milan, un assist dicontro i lagunari e il corner dinel derby. Troppo poco, se si pensa che nel periodo di massimo rendimento dell'Inter tra fine ottobre e fine dicembre (due pareggi con Juve e Milan e dieci vittorie) il centrocampo era stato più che un semplice supporto per l'attacco:, riserve comprese, un bottino la cui mancanza ora si sente ed è acuita dalla crisi delle punte. Inzaghi lavora anche su questo aspetto: per ritrovare la vera Inter serve rilanciare anche il centrocampo.