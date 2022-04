Appena arrivato in Italia dicevano che non era uno da Inter. Ed effettivamente: qualche spezzone di partita qua e là, alcune le ha giocate per intere ma l'esterno preso dal Psv non convinceva. Poi però il tempo di inserirsi nei meccanismi di Inzaghi e tac, dicembre è stato il suo mese: tre gol in quattro partite. Un bomber sulla fascia. La prima rete italiana l'ha segnata proprio contro quella Roma che affronterà sabato alle 18.- Dalla Roma alla Roma, passando per quattro mesi di lavoro in cui a lavorato a testa bassa convincendo tutti. Inzaghi applaude in panchina, Denzel piace e supera Darmian nelle gerarchie sulla fascia destra. Occhio però, perché negli ultimi anni da quella parte l'Inter ha sempre cambiato tanto:. Ora c'è Dumfries, ma quanto durerà?- L'Inter l'ha preso dal Psv per 15 milioni di euro bonus compresi, i quattro anni di contratto sono la dimostrazione di quanto la società punta forte sul classe '96 che appena arrivato aveva messo subito le cose in chiaro:, che prima di virare su Mazraoui - affare ai dettagli - si era interessato all'esterno olandese (entrambi gestiti da Mino Raiola). Chi ha lasciato i riflettori accesi su Dumfries sono Tottenham e Newcastle.- Marotta e Auslio non vorrebbero privarsi del motorino sulla fascia destra, ma di fronte a un'offerta importante potrebbero fare altre valutazioni.con i quali la società registrerebbe a bilancio una plusvalenza importante dopo una sola stagione. Un occhio al campo e l'altro al bilancio, Dumfries vola sulla fascia e nei prossimi mesi può accendere il mercato.