Terza uscita ufficiale e terzo successo negli eSports per Inter | Qlash. Il pro-player nerazzurro Diego 'Crazy_Fat_Gamer' Campagnani ha trionfato nel nuovo torneo organizzato dalla Lega di A 'Waiting for eSerie A TIM | Everybody plays home' contro Genoa, Fiorentina e Roma: decisiva la vittoria finale per 3-1(punteggio complessivo) contro il gamer giallorosso Damie.