L'Inter è tornata a credere in se stessa, questa la chiosa del Corriere della Sera.



“Il Sassuolo assomiglia a un’educanda impaurita, i nerazzurri azzannano con ferocia belluina e il raddoppio arriva con un cross di Vidal, trasformato in autogol da Chiriches. Pur senza Lukaku, l’Inter gioca da squadra, le fasce sono blindate da Darmian e Perisic, il Sassuolo fa paura solo una volta con un palo di Djuric. La ripresa è un no contest, Gagliardini sigilla un match mai in discussione. L’Inter è rinata oppure ha solo finalmente capito di cosa è capace”.