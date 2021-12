IL TABELLINO

Fedele ad una tabella di marcia rigorosa e, a suo modo, spartana,. L’Inter ha faticato, in modo molto relativo, per la prima mezz’ora, quando lo Spezia difendeva basso e si chiudeva centralmente. Poi,, autore di interventi decisivi. Nulla, però, il portiere spezzino ha potuto nella ripresa quando Lautaro ha trasformato un calcio di rigore e la partita si è chiusa in modo definitivo.Invece Simone Inzaghi non solo ha ottenuto una vittoria obbliga e preziosa, ma. Agli infortunati Darmian, Ranocchia e De Vrij si è aggiuntacolpito, nella notte prima della partita, da una fastidiosa gastroenterite. Per sabato dovrebbe essere recuperato, anche se va detto checentrale, così comeai suoi lati, non hanno fatto rimpiangere gli assenti. Anzi, visto che lo Spezia attaccava - si fa per dire - con il solo Manaj, D’Ambrosioe Dimarco, seppur a turno, si sono avvicendati a sostegno di un centrocampo folto e molto vario. Non a caso, il gol del vantaggio (35’), è arrivato da una ben riuscita circolazione della palla chiusa con un passaggio di D’Ambrosio in area per Lautaro.. Sei minuti dopo, i nerazzurri avrebbero potuto raddoppiare se Kiwior non si fosse opposto con tutto se stesso ad un tiro da dentro l’area di Correa.Gagliardini ha sostituito Barella (che aveva sempre giocato anche se, ultimamente, non benissimo), mentre Dumfries ha rilevato compiti e ruolo di Darmian.ha giocato una buona partita con significative sovrapposizioni, sia esterne che interne. In una di queste (28’), servito da un assai proficuo Calhanoglu (è in grande forma), l’esterno ha scagliato la prima conclusione davvero pericolosa verso la porta di Provedel, bravo a deviare. In attacco Lautaro Martinez e Correa hanno fatto molto di quello che hanno voluto.e poi colpito una traversa, con un destro di Correa (51’) quando gli attacchi allo Spezia erano diventati una sorta di colossale tiro al bersaglio. Solo Provedel (due salvataggi provvidenziali su Calhanoglu) ha evitato che alla fine il risultato fosse più rotondo e più umiliante. L’Inter ha conservato energie avvicendando Calhanoglu con Sensi (68’), Lautaro con Dzeko e Correa con Sanchez (73’). Nel finale hanno trovato spazio anche Vidal per Gagliardini e Vecino per Brozovic.Marcatori: 36’ Gagliardini, 13’ s.t. Lautaro (rig)Assist: 36’ LautaroInter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Gagliardini, Brozovic (dal 42’ s.t. Vecino), Calhanoglu (dal 24’ s.t. Sensi), Perisic; Lautaro (dal 29’ s.t. Dzeko), Correa (dal 29’ s.t. Sanchez).Spezia (4-3-3): Provedel; Amian (dal 1’ s.t. Ferrer), Erlic, Hristov, Kiwior; Kovalenko (dal 20’ s.t. Maggiore), Sala (dal 20’ s.t. Bourabia), Reca (dal 1’ s.t. Bastoni); Salcedo (dal 24’ s.t. Verde), Manaj, Gyasi.Ammoniti: Manaj (S), Lautaro (I), Hristov (S)Espulsi:Arbitro: Davide Ghersini (della Sezione di Genova)VAR & AVAR: Mazzoleni, Mondin.