Un legame storico, rinfrescatosi con l'affare Lautaro Martinez. Quello tra l'Inter e l'Argentina è da sempre un binomio vincente, e in Sudamerica i nerazzurri - complice la presenza di Javier Zanetti - hanno già individuato un nuovo talento. Si tratta di Agustín Urzi, esterno classe 2000 del Banfield. Giocatore dotato di grande velocità e grande gamba, piace molto a Roma e Inter, ma ci sono due ostacoli. In primo luogo, Antonio Conte non lo ritiene adatto al suo 3-5-2: i nerazzurri, inoltre, non lo considerano ancora pronto. Ma Urzi piace e viene tenuto d'occhio: l'Inter studia il prossimo colpo in prospettiva.