Hector Herrera e l'Inter sono lontanissimi. Vi avevamo raccontato nelle scorse settimane come l'interesse di Marotta e Ausilio per il centrocampista messicano del Porto si fosse notevolmente raffreddato, nessuna intenzione di dargli uno stipendio da record né di partecipare ad aste. Herrera è stato in lista per mesi tra le varie, possibili operazioni a parametro zero visto il suo contratto a scadenza con il Porto nel prossimo giugno. Ma il discorso si è complicato e l'Inter è sempre più convinta di fare investimenti su giocatori con caratteristiche diverse a centrocampo nel mercato estivo che verrà.



RISPOSTA ATLETICO - Anche dalla dirigenza nerazzurra in queste ore sono arrivati nuovi segnali di allontanamento all'entourage di Herrera. E adesso è pronta la risposta dell'Atlético Madrid che perderà Diego Godin proprio destinazione Inter: i rojiblancos si sono fiondati su Herrera a costo zero, il dt Berta ha avviato i dialoghi con i suoi agenti, le qualità del messicano intrigano l'Atlético tra personalità, fisicità e concretezza adatte al calcio di Simeone, pur con la rinuncia alla rapidità tra le caratteristiche. L'Atlético ha proposto un quadriennale e spera di chiudere in fretta, Herrera ha dato apertura massima. Con l'Inter che si defila, l'operazione Hector Herrera sembra sempre più lontana.