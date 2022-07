L'Inter non venderà Milan Skriniar. I tempi dell'operazione con il Paris Saint Germain si sono allungati troppo e non ci sarebbe più margine per i nerazzurri per inserire in rosa un sostituto all'altezza e già pronto per l'inizio del campionato. Secondo il Corriere dello Sport si va verso la permanenza dello slovacco e l'inserimento di un colpo low cost da chiudere in prestito o fra gli svincolati.