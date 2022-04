L’Inter che torna in corsa per la vittoria dello scudetto ha un motore che spinge con prepotenza sulla fascia. Le ultime due vittorie consecutive in campionato - a- hanno di nuovo mostrato al mondo nerazzurro l’importanza di, uomo in più per il finale di stagione della squadra di Inzaghi.Contro i gialloblù, il croato ha messo lo zampino nelle azioni dei due gol con due assist.Un Perisic formato extralarge per Inzaghi, andato anche vicino alla rete per sbloccare il match nei minuti iniziali: in quel caso è stato Montipò a negargli la gioia dell’esultanza. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, il messaggio: "Se giochiamo come oggi non ho paura. Siamo stati due anni senza il nostro pubblico, adesso è più facile".Dopo il rinnovo di Brozovic, la dirigenza si trova ora a dover affrontare la situazione dell’altro croato. Da diverse settimane,racconta la situazione contrattuale del giocatore, con l’ultimo incontro di persona tra l’entourage di Perisic e la società avvenuto a febbraio.Ma quale sarà il suo futuro? Per il croato, era arrivata qualche tentazione dalla Bundes, nell’idea di strappare un ingaggio superiore rispetto alla proposta di Marotta. Con il giocatore in questo stato di forma, le cose stanno però cambiando e nelle prossime settimane verrà fissato un nuovo incontro per formalizzare l’intesa.