Le due gare contro la Juve hanno certificato che icon la squadra che ha vinto gli ultimi 9 campionati consecutivi e, si sappia, non è cosa da poco.ma chi vince ha sempre ragione e gli altri si leccano le ferite.Come spesso è capitato in questa stagioneche ne hanno compromesso la qualificazione a una finale che manca dal 2011., risultate poi fatali anche nel cammino europeo di questa stagione.Errori quelli sopra citati che, come scritto in passato, possono compromettere non solo un risultato ma un intero percorso verso un traguardo ormai alla portata.La squadra adesso gioca bene, ha una sua identità, una sua personalità e in campo mette tutta se stessa. Ma alle volte qualcosa s’inceppa, capita quindi di vedere errori individuali da brividi e mancanza di lucidità nel momento in cui si deve “punire” sportivamente l’avversario.Come rimediare? Cosa può fare Conte? Credo che l’allenatore stia facendo cose importanti, la crescita della squadra è evidente. Chiaro chema il raggio di pensiero dovrebbe essere più ampio e profondo.L’Inter fa paura dicono, da più parti si afferma che la squadra di Conte è la più forte, eppure. Poca roba per una squadra che , secondo molti, dovrebbe dominare la serie A e annichilire i campioni in carica della Juventus del 5 volte Pallone d’oro Ronaldo.La Juve è campione da 9 anni e nel motore ha aggiunto Morata, Kulusevski, Chiesa, Mckennie e Arthur spendendo quasi 200 milioni di euro.. L’Inter dietro ai 3 centrali titolari ha solo un cambio di ruolo che è Ranocchia, Kolarov e D’Ambrosio per quanto affidabili sono adattati, a centrocampo oltre ai 3 intoccabili c’è poca scelta, Vecino è fermo da un anno e non è ancora rientrato, Sensi continua a non essere una reale alternativa e Nainggolan ha fatto le valigie. Gagliardini è il primo cambio con Eriksen al lavoro per rendersi utile nel nuovo, per lui, ruolo di play.La Juve conta su 3 attaccanti puri di livello assoluto come Ronaldo, Morata e Dybala con Chiesa, Kulusevski e Bernardeschi vice di stralusso.Si parla tanto dello stipendio di Conte e del fatto che in base a quello l’Inter sarebbe obbligata a vincere lo scudetto.Ronaldo è ancora uno dei migliori giocatori al mondo e come stipendio guadagna da solo più di tutti e 3 ( si sono solo 3) gli attaccanti nerazzurri. Quindi? L’obbligo di vincere chi lo ha?L’Inter ci può provare anzi ha, questo sì, l’obbligo di provarci ma non esageriamo con la storia che l’Inter è la più forte perché non è una cosa che rispecchia la realtà.Ci vuole più cinismo, più freddezza e consapevolezza, un mercato pesante che completi finalmente la rosa anche nelle alternative ai titolari, poi si potrà ragionare sull’obbligo di vincere.