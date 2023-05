Il discorso Champions non è compromesso ma neanche più così scontato. La sconfitta del Maradona rischia di mettere nuovamente tutto in discussione, presentando l’Inter come la solita squadra che sa complicarsi la vita da sola. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“È l’Atalanta ad essere osservata con interesse misto a preoccupazione: adesso sono 5 le lunghezze dalla Dea e questo dà altro sapore alla tanto contestata sfida diretta di sabato, giusto a 72 ore dalla finale di Coppa Italia con la Fiorentina. In caso di ulteriore caduta la situazione rischierebbe di nuovo di precipitare e a quel punto diventerebbe decisivo l’ultimo turno di campionato col Torino, a 6 giorni da Istanbul. In generale, pareva che questa squadra avesse perso il vizio di complicarsi la vita, ed invece eccola là rifarsi del male da sola”.