IL TABELLINO

(sembra che le grandi squadre spagnole, in crisi nel loro campionato, tornino a splendere solo con le italiane), finisce in dieci (sia il primo tempo, sia la partita) per l’espulsione (doppio giallo susseguente a proteste) di Vidal,In teoria, vincendo il primo dicembre in terra tedesca (Borussia Moenchengladbach) e ripetendosi a San Siro, otto giorni dopo (9 dicembre), contro lo Shakhtar, i nerazzurri. Purtroppo, però, non sono più padroni del loro destino. Serve, infatti, che contemporaneamente il Real Madrid, a quel punto già qualificato da primo, batta comunque il Borussia. Due vittorie e un favore, altrimenti anche quest’anno, per ben che le vada, l’Inter scivolerà in Europa League.Poi, quando i ragazzi di Conte hanno cominciato a mettere la testa fuori dalla propria metacampo,. Per ironia della sorte la dinamica è simile, con un avversario che tocca l’uomo o la palla. Nel primo caso l’intervento di Barella ai danni di Nacho è chiaro sia all’arbitro che al Var (ineccepibile la trasformazione di Hazard).Nel secondo, invece,, sulla quale pare intervenire in modo perentorio (e comunque rischioso). L’impressione mia deve essere stata anche quella dell’arbitro addetto al Var, Attwell, che infatti non suggerisce a Taylor di andare a rivedere il contatto. Anzi, implicitamente o esplicitamente, gli conferma la correttezza della decisione.. Il cileno avrebbe dovuto capire che, dopo il primo giallo, sarebbe stato pericoloso insistere. Invece, in piena trance agonistica, si è messo con il petto davanti a Taylor, beccandosi il secondo cartellino e, quindi, il rosso. Eravamo al 32’ e, pur sotto di un gol e dominata dal Real, l’Inter avrebbe potuto e dovuto provarci. Ma un conto è farlo in parità numerica, un altro con un uomo in meno e, per di più, contro una squadra che fa del palleggio una delle proprie eccellenze.Desidero chiarire subito che, al momento dell’espulsione, il Real non solo era in vantaggio (5’ rigore di Hazard), ma aveva anche colpito un palo con Lucas Vazquez e divorato un altro gol con Mendy., con il coinvolgimento di tutti i giocatori (il centrale di difesa Nacho, sul rigore, era in prolungata proiezione offensiva) e la consapevolezza che la palla raramente sarebbe andata perduta.In quella mezz’ora e poco più che è durata la parità numerica, un tiro altissimo di Vidal e una punizione, procurata sempre dal cileno e spedita in gradinata da Lukaku.Dopo l’espulsione,, a parte una nevratile reazione della squadra. Prima il 4-4-1 con Lautaro esterno e Young basso a sinistra. Poi, al rientro in campo, con D’Ambrosio per Bastoni e Perisic per Lautaro.L’Inter era un 4-2-3 con D’Ambrosio e Young sugli esterni e de Vrij e Skriniar centrali. In mezzo i soli Barella e Gagliardini, davanti Hakimi, Lukaku e Perisic.. Da una punizione presa da Hakimi, per esempio, Young ha messo in mezzo e Lucas Vazquez ha prima abbracciato e poi affossato Gagliardini. Rigore netto che Taylor non ha visto e Attwell, quello del Var, non ha segnalato. Difficile capire perché., ma quando i rigori ci sono vanno dati e ai nerazzurri uno manca di sicuro.. Propiziato da uno smarcamento sapiente di Lucas Vazquez che ha guadagnato il fondo e crossato dall’altra parte dove, il neo entrato Rodrigo ha messo dentro.Serataccia. Che sarebbe potuta anche finire peggio se ancora Vazquez, servito da Kross, non avesse mandato sull’esterno della rete.Di consolante, per l’Inter, solo l’ingresso in campo di Sensi per Gagliardini. Servirà.: 7’ Hazard (rig), 14’ s.t. Rodrygo: 14’ s.t. Lucas V.: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (dal 1’ s.t. D’Ambrosio); Hakimi (dal 18’ s.t. Sanchez), Gagliardini (dal 33’ s.t. Sensi), Vidal, Young; Barella; Lukaku (dal 41’ s.t. Eriksen), Lautaro (dal 1’ s.t. Perisic).: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard (dal 13’ s.t. Casemiro); Lucas V., Mariano Diaz (dal 13’ s.t. Rodrygo), Hazard (dal 33’ s.t. Vinicius).: Gagliardini (I), Sensi (I): Vidal (I): Anthony Taylor