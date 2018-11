. Prima in gran segreto, poi allo scoperto; perché, difensore della Sampdoria tra le rivelazioni di questo campionato per personalità, continuità e sicurezza. Niente male per un classe '96 che studia da: capolavoro di un anno e mezzo fa, Marotta a quei tempi lo voleva alla Juventus poi lo ha lasciato andare e adesso se lo ritroverà in nerazzurro.- La Samp, il ruolo e la professionalità sono tre elementi che accomunano Andersen a Skriniar, l'Inter lo prenderebbe di corsa e sta preparando un', avendone già discusso con i suoi agenti e con la Samp in più di un incontro avvenuto nelle ultime settimane. Ma adesso lo scenario sta cambiando:all'Atalanta, ha ricevuto un "no, grazie" da Ferrero ma ha le carte per cambiare la situazione. Contropartite valide, dalla recompra di Audero ai tanti giovani bianconeri che alla Samp piacciono non poco.L'altro fattore scatenato dalla Juve è l'attenzione all'estero:. Uno scout lo segue da vicino e la dirigenza ci pensa concretamente, un problema in più per l'Inter chee una Samp pronta all'asta. Altro che affare a fari spenti. Andersen piace a tutti, l'Inter preme ma il traguardo non è ancora raggiunto...