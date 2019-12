. Perché nei piani di Antonio Conte sembra essere una pedina occasionale, utile all'occorrenza ma non certo determinante negli equilibri di squadra. Ecco perchédopo un'estate passata a rifiutare proposte: oggi Matteo non è più indispensabile per l'Inter, non si può definire in vendita ma di certo la situazione sembra più aperta a dialogare per un'eventuale addio dell'esterno acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo.- Nei prossimi giorni, l'Inter riceverà due offerte in particolare: una sarà quella delche cerca un giocatore con quelle caratteristiche per Thiago Motta, ma è un'operazione decisamente complicata. L'altra sarà più importante a livello economico ed è legata allae torna alla carica. L'assalto viola è stato ripetuto e continuo, da fine dicembre tornerà ad essere pressante perchécon lui e Chiesa larghi. L'Inter ha ottimi rapporti con la Fiorentina e ragionerà su untra prestito e riscatto, bisognerà capire quanto i viola vorranno investire. Ma anche la, non ha dato aperture alla cessione e ci ragionerà solo dalla sosta natalizia in avanti. Ecco perché la Fiorentina spera più del Genoa, l'Inter attende al varco e non esclude una cessione. Ma solo alle sue condizioni. A patto che Politano accetti...