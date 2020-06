L'Inter potrebbe nuovamente pensare a Dzeko. Questo è quanto scrive TuttoSport, che spiega come il bosniaco sia un pallino di Conte. Ma proprio Dzeko, riporta il quotidiano, non è felice dell'epilogo con i nerazzurri e per questo motivo potrebbe mettersi di traverso in un'ipotetica trattativa.



“Tra i pupilli di Conte c’è pure Edin Dzeko, che l’allenatore avrebbe voluto affiancare a Lukaku già un’estate fa. I tentennamenti dell’Inter convinsero il bosniaco a firmare il contratto della vita con la Roma che lo porta a guadagnare 7 milioni con i bonus, tantissimo visto anche il piano di ridimensionamento a cui andrà incontro il club. In questo caso, paradossalmente, l’ostacolo principale può essere proprio la volontà del giocatore che, legandosi un’estate fa fino al 2022 alla Roma, non intende traslocare anche perché l’epilogo che ha avuto il flirt con l’Inter ancora non gli è andato giù”.