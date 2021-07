. Fondamentali nel 3-5-2 di, lo saranno anche in quello di. A destra i dirigenti nerazzurri hanno il compito di sostituire, con i jolly(che può giocare anche a sinistra) ea disposizione. Le opzioni principali sono due, ovvero. L'uruguagio è il nome caldo delle ultime ore, ci sarebbe da trattare con ilma Giulini ha aperto all'opzione prestito,. Un'opzione che stuzzica i nerazzurri. Per lo spagnolo, invece, la speranza è che l'abbassi le pretese e apra ad un prestito con diritto di riscatto. L'idea è quella di operare così anche per l'altra fascia, riuscire a strappare un. E nelle ultime ore prende sempre più corpo il ritorno di. Marotta ne ha parlato, dicendo che non esclude nulla e che in questo momento sono concentrati nel- Telles è stato sondato dalla, ma i giallorossi hanno virato con decisione sudel Palmeiras. Il brasiliano non ha trovato molto spazio con ilnell'ultima stagione, i Red Devils lo hanno acquistato perdal Porto e vorrebbero una cifra simile per cederlo.. Telles tornerebbe a Milano dopo aver giocato la stagione 2015-16 sotto la guida di Mancini. L'Inter ci sta lavorando, anche se, almeno numericamente, rimane coperta con– che rimane cedibile – e soprattutto, tornato alla base dopo una stagione da rivelazione con il Verona.- “Rappresenta il presente e il futuro dell'Inter, è sotto osservazione da parte di Inzaghi e può essere una piacevole realtà anche per questa stagione” così ha parlatosu. Un ragazzo che con Juric ha giocato sia nei 3 dietro – come ha fatto ieri contro il Lugano – che come esterno a tutta fascia, dove brilla di più.. E se i due esterni dovessero essere proprio Telles e Dimarco, sicuramente l'Inter avrebbe più possibilità di colpire sulla sinistra, a differenza degli ultimi anni. Il primo tornerebbe per fare il titolare, mentre il secondo vuole convincere tutti di meritarsi il posto., per dare una spinta in più alla nuova Inter targata Inzaghi.