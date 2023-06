L'Inter continua a setacciare il mercato dei portieri. Capitan Handanovic è in scadenza di contratto a fine mese e può svincolarsi a parametro zero, mentre il camerunese Onana è nel mirino di Chelsea e soprattutto Manchester United. Così i dirigenti nerazzurri stanno esplorando una ristretta lista di possibili sostituti. In questo senso c'è un nome nuovo, sul quale l'Inter ha iniziato a lavorare negli ultimi giorni: si tratta di Anatolij Trubin.



CHI E' - Classe 2001, compirà 22 anni il prossimo 1 agosto. Attualmente è impegnato agli Europei Under 21 con l'Ucraina, qualificata ai quarti di finale grazie ai 7 punti raccolti nelle 3 partite giocate nel gruppo B come la Spagna, eliminando Croazia e Romania. E' sotto contratto fino a giugno 2024 con lo Shakhtar Donetsk, che non è riuscito a convincerlo a firmare il rinnovo. In carriera ha già giocato contro l'Inter 3 volte in Champions League: nelle prime due occasioni ha fermato i nerazzurri sullo 0-0, contribuendo all'eliminazione nella fase a gironi della squadra di Conte, che poi vinse lo scudetto nella stessa stagione; l'anno dopo perdendo 2-0 a San Siro, trafitto da una doppietta di Dzeko. Quest'ultimo ha appena lasciato Milano, dove invece potrebbe arrivare Trubin.