L’Inter si è sbloccata, nella testa e di conseguenza nelle gambe. Di sicuro la vittoria di Torino ha dissipato le tenebre e alleggerito gli animi, come ha ammesso Simone Inzaghi, maCodici intrinsechi.anche con una certa continuità all’interno dei 90’ di gioco. Questo non è un aspetto banale per l’Inter, che inveceCerto, i nerazzurri hanno vinto a Torino con Lautaro in campo, ma in modo abbastanza casuale e con un tiro verso lo specchio di Szczesny. Di fatto l'Inter è tornata bella con l’argentino ex Racing fuori. E a dirla tuttaUn caso? Può darsi, ma in campo il Tucu ed il Cigno di Sarajevo si muovono con feeling naturale, quasi inspiegabile visto i pochi minuti trascorsi insieme sul terreno di gioco. Uno lungo e l’altro corto, Dzeko che fa a Spallate e Correa che si butta dentro alle sue spalle per sfruttare qualche spizzata del bosniaco. Insomma,. Forse è un’indicazione per il futuro, istruzioni per l’uso, un bugiardino che Inzaghi non dovrà ignorare da qui alla fine della stagione.