Il colpo di testa vincente di Dzeko, al novantesimo contro il Venezia, ha definitivamente lanciato la fuga dell’Inter che, alla prima pausa del 2022, ha un vantaggio di quattro punti su Milan e Napoli, prossime avversarie dopo la sosta, ma con una gara da recuperare. I nerazzurri di Simone Inzaghi sembrano non trovare ostacoli, in Serie A, nella loro corsa verso il bis scudetto tanto che gli esperti vedono la conferma del titolo a 1,20. L’Inter, anche se mancano 4 mesi e 16 gare al termine del campionato, è sorretta da numeri pazzeschi: una sola sconfitta in campionato, miglior attacco e seconda miglior difesa dietro al Napoli. Normale quindi che Handanovic e compagni possano sognare concretamente il secondo tricolore consecutivo. Dopo lo scivolone interno contro lo Spezia, risale prepotentemente il Napoli di Spalletti alla terza vittoria di fila in Serie A. Gli azzurri agganciano così il Milan al secondo posto in classifica e lanciano un segnale anche all’Inter che sfideranno tra due giornate al Maradona. I campani vogliono mettere pressione alla capolista in attesa dello scontro diretto tra le mura amiche. Appaiata in classifica, ma anche in quota, al Napoli c’è il Milan che non sfrutta il doppio turno interno e, tra Spezia e Juventus, porta a casa un solo punto. I rossoneri, che al rientro affronteranno l’Inter in un match fondamentale per il futuro, sono consapevoli che da ora in poi non potranno più sbagliare se vogliono provare a rivincere quel titolo che manca da 11 anni. Lo scudetto di Napoli o Milan si gioca a 7,50. Se la bagarre per il tricolore è racchiusa in tre squadre, diversa la lotta per la zona Champions dove, piano piano, sta risalendo la Juventus. I bianconeri, nelle ultime 5 giornate, hanno recuperato la bellezza di cinque punti all’Atalanta e puntano decisi a entrare tra le prime quattro. Dybala e compagni sono consapevoli che il confronto con la Dea, il cui approdo nella massima competizione europea è offerto a 1,33, si prolungherà fino al termine del campionato. Ma ora che hanno messo nel mirino i bergamaschi, gli uomini di Allegri non vogliono fermarsi: l’undicesima qualificazione consecutiva in Champions League per la Juventus è in quota a 1,65.