Federico Dimarco ha realizzato la sua prima doppietta con la maglia dell'Inter nella sfida vinta 6-1 contro il Bologna. Da difensore a padrone della fascia (con la spinta di Mancini), è diventato indispensabile per i nerazzurri (e bomber...). Ecco quello che (forse) ancora non sapete di lui: a 3 anni in curva, il soprannome whisky e... il sonno di Juric.