L’1-1 di Bologna, infatti, offre ai rossoneri soltanto un punto, comunque ampiamente meritato, per raggiungere la Roma. Troppo poco, ragionando in prospettiva e soprattutto in modo più concreto, perché è molto meno complicato tornare in Champions grazie a un piazzamento al termine di questo campionato, che vincendo la coppa nella finale di Istanbul.Per la prima volta si vedono tutti insieme cinque nuovi acquisti, fin qui rimasti più in panchina che in campo: Thiaw in difesa al fianco di Kalulu, tra Florenzi e Ballo-Tourè; Pobega e Vranckx in mezzo al campo; De Ketelaere e Origi in attacco, che costituiscono l’asse portante della squadra. Tra tanti nuovi, però, l’unico in grado di meritare un ruolo da titolare appare Pobega, il migliore insieme con Rebic. Troppo poco per vincere, con il rimpianto di avere rivisto soltanto nel finale Leao e Diaz, perché con loro il Milan sfiora il successo che in fondo avrebbe anche meritato.Trenta secondi e il Bologna è già in vantaggio, grazie a una perfetta deviazione di Sansone che sfrutta un cross di Posch da destra. Il Milan non potrebbe incominciare peggio la tappa di avvicinamento a Napoli, ma ha il grande merito di reagire con l’orgoglio e con il gioco non concedendo altre occasioni per raddoppiare ai padroni di casa.. E’ proprio il croato il primo a impegnare di testa Skorupski, ancora più bravo a deviare una punizione di Florenzi.Sono i segnali concreti della voglia del Milan di risalire la corrente, coronati poco prima dell’intervallo da un gran tiro da fuori area di Pobega, che sbatte sul palo e beffa l’incolpevole portiere rossoblù. E’ il giusto premio all’intraprendenza del centrocampista, sempre più avanzato del suo compagno di reparto Vranckx alla sua prima gara dall’inizio. Nel collaudato 4-2-3-1 di Pioli è questa la nuova coppia che agisce alle spalle di Saelamaekers, De Ketelaere e Rebic, davanti ai quali Origi ancora una volta fa abbondantemente rimpiangere Giroud.Sotto gli occhi di Gianni Morandi, il Bologna non può neppure lamentarsi per le assenze di Orsolini, Soriano, Cambiaso e Arnautovic, pensando al Milan di riserva che aveva di fronte e quindiInvece i due centrali Schouten e Dominguez si abbassano troppo, senza alimentare a sufficienza il tridente Aebischer-Ferguson- Barrow che così lascia isolato Sansone nel ruolo di improvvisata prima punta.Il pareggio non piace a nessuno e così si spiegano le sostituzioni quando la ripresa è già incominciata da 10’. Calabria e Messias sono i primi a entrare, rispettivamente al posto di Florenzi e Saelemaekers, mentre Zirkzee rileva Sansone. Ma soprattutto, a dimostrazione della voglia di vincere di Pioli, per gli ultimi 23’ ecco Leao e Diaz che rilevano gli ancora deludenti Origi e De Ketelaere con tanti saluti alturnover, almeno parzialmente. E non a caso proprio Leao vola subito sulla sinistra alla sua maniera offrendo una palla gol a Diaz, che però calcia troppo alto il pallone del sorpasso. E’ l’inizio dell’assalto finale, che però fa soltanto arrabbiare Pioli per il mancato successo e per un rigore negato.