Una figuraccia., davanti a novantamila persone, che la provocano con i fischi (gli inglesi non hanno ancora digerito la sconfitta nella finale casalinga) e la dileggiano con gli olé (gli argentini sono in maggioranza), accompagnandone lo schianto nella cosiddetta Finalissima tra campioni.(nel secondo tempo l’Italia non è esistita),(ottimo pressing),(un Messi tornato ai suoi livelli migliori) e una qualità complessiva che ha pochi eguali nel mondo. N. E Roberto Mancini, che aveva(tutto il tridente davanti più Chiesa, più Verratti senza attardarsi sulle seconde linee) non sa più che pesci pigliare.Per me, una mazzata che ha lasciato il segno su orgoglio e autostima. Inoltre, la condizione atletica è deficitaria e influisce anche negli atteggiamenti in campo: pochissimo pressing, molti contrasti persi, nessuna capacità di imporre l’uno contro uno. È fine stagione, ma noi sembriamo a pezzi.. E, purtroppo, incombono su di noi le partite dellache potrebbero essere esiziali per un gruppo sbandato e confuso, demoralizzato e arrendevole.: seè una certezza,, nel suo ultimo anno alla Lazio, ha deluso. Per non parlare del romanista, un centrale mediocre che ha la sola fortuna di essere allenato da Mourinho.Perdere dall’Argentina era probabile, ma, lascia interdetti. Messi non ha segnato solo perché Donnarumma, nella ripresa, ha respinto tre suoi tiri destinati in rete. Ma il capitano dell’Albiceleste ha ispiratoe mostrato una classe che è diventata sinonimo anche di continuità. Non lampi, ma un’illuminazione a giorno che ha ammutolito gli azzurri (specialmente Di Lorenzo sul primo gol). Tuttavia, l’Italia aveva regalato palla in uscita e Lo Celso aveva potuto recapitarla sui piedi di Messi che ne ha fatto l’uso migliore.Su lancio del portiere argentino, il centrale della Juventus (già ammonito per una gomitata aerea a Messi) si è fatto superare da Lautaro che gli è scappato un metro oltre la linea di centrocampo. Bonucci l’ha rincorso goffamente non potendo abbatterlo o trattenerlo per la maglia (sarebbe scattato il rosso). Così l’attaccante interista è arrivato fino all’area di rigore dove ha fatto filtrare la palla alle spalle di Chiellini, cui non si possono imputare gli acciacchi dell’età., va sottolineata la prodezza di Di Maria, il quale, ad inizio di ripresa, ha impegnato due volte Donnarumma in parate decisive.Mancini, intanto, ha operato tre cambi:(con Di Lorenzo secondo centrale e il laziale a destra),(involuto e inconcludente),(la solita pappa fredda). Poi, visto che l’Argentina spadroneggiava a centrocampo, il ct ha inseritoschierando la difesa a cinque. Lazzari a destra, Spinazzola a sinistra, Di Lorenzo, Bonucci e Emerson (poi rilevato da Bastoni) in mezzo. Ma le occasioni erano sempre dei nostri avversari: Di Maria, dopo un, ha servito Lo Celso capace di mettere sull’esterno della rete a porta svuotata. Poi, Messi, rubata palla a Jorginho ha cominciato il suo show che solo Donnarumma ha potuto arginare. Lo Celso, prima di uscire per Dybala (90’), ha mancato ancora il gol (salvataggio di Bastoni).: Messi provava a saltare mezza difesa azzurra, la palla finiva a Dybala che di sinistro metteva dentro.La prima Finalissima della storia, con tanto di Coppa e medaglie, finisce all’Argentina.: 28′ pt Lautaro Martinez, al 45+2′ pt Di Maria, al 45+4′ st Dybala(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (dal 1′ st Lazzari), Emerson (dal 32′ st Bastoni); Pessina (dal 17′ st Spinazzola), Jorginho, Barella; Bernardeschi (dal 1′ st Locatelli), Belotti (dal 1′ st Scamacca), Raspadori.A disposizione: Cragno, Meret, Acerbi, Cristante, Florenzi, Pellegrini Lo., Politano.Allenatore: Mancini.: Martínez: Molina, Romero (dal 39′ st Pezzella G.), Otamendi, Tagliafico; De Paul (dal 30′ st Palacios), Guido Rodríguez; Messi, Lo Celso (dal 45′ st Dybala), Di María (dal 45′ st Nico Gonzalez); Lautaro Martínez (dal 39′ st Alvarez).: Armani, Rulli, Acuna, Foyth, Mac Allister, Martinez L., Papu Gomez.Allenatore: Scaloni.: Piero Maza (Cile).: Otamendi, Bonucci, Di Lorenzo, Barella