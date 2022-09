Nessuno li dava per favoriti alla vigilia del Mondiale, ma alla fine il miracolo Fefé De Giorgi e i suoi ragazzi l'hanno completato tornando a far vincere all'Italia del volley maschile il Campionato del Mondo!



Gli Azzurri hanno concluso un percorso incredibile battendo in finale la Polonia padrone di casa (e campione in carica) per 3 set a 1 dopo aver perso il primo.



Era da 24 anni che l'Italia non vinceva il Mondiale e oggi, Michieletto, Anzani, Romanò e uno strepitoso Giannelli hanno riportato il trofeo nel nostro paese.