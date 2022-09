. Davanti a 50 mila innamorati che non hanno perso la fede e nemmeno la speranza,. Che non è l’Europeo o il Mondiale, madopo la prematura cancellazione dal Qatar. Non solo, quindi, gli azzurri non retrocedono in serie B (l’umiliazione tocca agli inglesi che, però, in Qatar ci andranno), ma se lunedì vinceranno in casa dell’, il c.t. italiano che ieri notte ha fatto un altro miracolo, andando a vincere in Germania, si qualificheranno per una finale a quattro da giocarsi il prossimo giugno. Di più., dove ci presenteremo da campioni in carica.Sia chiaro, in una notte, per quanto felice, perché illuminata dal gol vincente di, non tutto può tornare come prima.Ma di sicuro si riparte con una Nazionale che, pur falcidiata dagli infortuni e dalle rinunce, con in campo ragazzi come, senza un minuto nelle gambe nel suo club,. E questo, nell’attesa di un piccololunedì. Le gerarchie si sono invertite, i ruoli rovesciati. In un girone che presentava le corazzate Germania e Inghilterra, più la Nazionale campione del mondo,. E, promossi addirittura con un turno d’anticipo. Bravo Mancini, dunque, e bravo Rossi che cercherà di prendersi quel che effettivamente la sua squadra sta meritando.. Ma noi, pur riconoscendo le straordinarie capacità del c.t. dei magiari, speriamo che a chiudere avanti siano quelli in maglia azzurra.Lanon è stata bella, ma. Individualmente. Li battiamo, poi, quando conta tantissimo (la finale dell’Europeo a Londra) e ieri sera, in uno scontro diretto da dentro o fuori. Mancini ha rinunciato al 4-3-3 per un, sul centro sinistra, con Toloi a destra e Bonucci al centro.a sinistra a tutta fascia.per Tonali eal posto di Ciro Immobile, l’infortunato dell’ultima ora.. Ma quello che ha fatto il calciatore del Napoli, dall’aggancio con il destro, al reperimento dello spazio ai danni di Walker, al tiro a giro (ancora di destro) dal limite dell’area,. San Siro, nel primo tempo un po’ timido per una partita bloccata (unica occasione un colpo di testa di Scamacca, deviato in qualche modo da Pope), si è scaldato e gli azzurri hanno dato fondo alle poche energie rimaste. A brillare, anche per il consistente apporto del primo tempo, è statoche, oltre a fornire assist (suo quello a Scamacca),, dopo che Gabbiadini (entrato per Raspadori) si era fatto ipnotizzare da Pope, quando era in vantaggio su tutti dentro l’area.Vittoria legittima, dunque, contro un’(3-4-3 con Saka esterno di centrocampo) e(4-2-3-1 dal 72’ con l’ingresso di Show per Walker e di Grealish per Saka)se si eccettua una doppia occasione per Kane (76’) respinta due volte, sul primo palo, da Donnarumma. Prima del gol decisivo, Mancini, fedele fino al 90’ al 3-5-2, aveva immesso Gnonto per Scamacca e Pobega per Barella. Da quel momento (68’) l’Italia ha cominciato a stringere l’Inghilterra sia con il pressing collettivo che con una pressione individuale. Nella quale, eccellevano, oltre al solito Dimarco, anche Di Lorenzo e Cristante.Forse(Frattesi per Jorginho ed Emerson per Dimarco gli ultimi cambi),: 68' Raspadori (Ita): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella (63' Pobega), Jorginho (89' Emerson), Cristante, Dimarco (89' Frattesi); Raspadori (81' Gabbiadini), Scamacca (63' Gnonto).: Mancini.: Pope; Walker (72' Shaw), Dier, Maguire; James, Bellingham, Rice, Saka (72' Grealish); Foden, Kane, Sterling.: Southgate.: Gil Manzano (Spa).: 48' Bonucci (Ita), 80' Di Lorenzo (Ita), 90+3' Bellingham (Eng).