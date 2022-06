Calciomercato.com torna live, come di consueto il lunedì, e riparte, insieme ae i loro ospiti, dal convincente pareggio trae Germania dopo la sconfitta in Finalissima.Ci sarà spazio per parlare diE poi un occhio a, l'ultima finale italiana in programma domenica, con l'ex allenatore dei biancoscudati e difensore dell'Inter, eche è divampato nei giorni scorsi. Piatto ricco, non mancate.Questo e molto altro in diretta con noi,