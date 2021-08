Sono giorni di tensione in casa Fiorentina: come si legge sul Corriere Fiorentino, la tanto temuta proposta dell'Atletico Madrid per Dusan Vlahovic è arrivata. Si tratta di 60 milioni di euro più il carellino del difensore Nehuen Perez. Commisso, atteso in città entro domenica, è chiamato ad una decisione. Qualora il muro viola dovesse cedere, sono tre le alternative percorribili: Scamacca del Sassuolo, Belotti del Torino (il meno caro, considerati contratto in scadenza ed età) e Cunha dell'Hertha Berlino, valutato 30 milioni. E' chiaro però che tenere Vahovic in rosa sarebbe di gran lunga la cosa migliore...