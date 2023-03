Ha preso un difensore di buon livello e ottime prospettive, l’ha valorizzato e si prepara a rivenderlo a peso d’oro. Dopo aver scopertoe aver incassatoUn’altra scommessa vinta. L’olandese pareva ormai destinato a una carriera inferiore a quelle attese con le quali si era presentato al panorama calcistico europeo.. Il tocco diperò l’ha destato e ha restituito all'Olanda un giocatore di livello mondiale.- L’unico che pare non essersene ancora accorto però è Rambo, che non l’ha incluso nella lista da portare con sé per le sfide a. E mal gliene è incolto. Gli Oranje infatti sono stati spazzati via dai vicecampioni del mondo per, mostrando una difesa che faceva buchi da tutte le parti. Al fianco di, l’ex Barcellona aveva sceltoma il campo ha bocciato questa decisione. E, per giunta,Quando quindi unha messo ko ben 5 giocatori della nazionale olandese, compreso, non c’era comunque la possibilità di richiamare il centrale del Torino. Il poker di Mbappé e compagni è stato un messaggio chiaro e, come riportano anche i media olandesi,Il campionato che Schuurs sta disputando con i granata d’altronde non lascia dubbi: 27 presenze, un gol e una media voto da top del ruolo., nonostante un reparto pieno di campioni, qualcuno però in là con gli anni. Ecco perché tanti club in giro per l’Europa lo seguono.- La forza, il tempismo e la tecnica dell’exhanno fatto drizzare le antenne soprattutto al. Sono i Reds infatti i primi a essersi fatti vivi col Torino, paventandoMusica per le orecchie della) ed è ora pronta a contare i soldi della sua cessione. Che sia già in questa estate, o nella prossima,fin dai tempi in cui i Lancieri lasciarono andare De Ligt alla Juve, consci di avere già in casa il sostituto. Lo sviluppo del classe 1999 (stessa età del difensore ora al Bayern Monaco) non è stato lineare come ci si aspettava. E quando tutti sembravano ormai non credere più in lui, l’unico che continuava a farlo era l'allora tecnico della squadra di Amsterdam,. “Non si matura tutti alla stessa velocità e nemmeno allo stesso modo. Ci sono ragazzi che a vent’anni hanno già il pieno dominio di loro stessi, altri no. Ciò però non vuol dire che siano meno abili. Schuurs ha un potenziale enorme. Arriverà parecchio in alto”, continuava a ripetere. E ora in tanti farebbero carte false per averlo.in Italia, ma la sensazione è che si stia parlando di un giocatore dal livello (e i costi) ormai da big europea. Oltre al Liverpool, in pole,. La corsa è cominciata.