Il difensore dell’Everton e della nazionale ucraina Vitaliy Mykolenko con una stories su Instagram ha attaccato duramente il centravanti e capitano della Russia Artem Dzyuba per il suo silenzio in merito all’invasione dell’Ucraina da parte di Putin: “Mentre tu, bastardo Dzyuba, taci assieme ai tuoi fottuti compagni di squadra, i civili vengono uccisi in Ucraina. Rimarrai nascosto in un buco per il resto della tua vita e, cosa più importante, per il resto della vita dei tuoi figli. E sono davvero felice che nessuno ve lo perdonerà mai, bastardi”