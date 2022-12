La seconda amichevole internazionale alla Dacia Arena per l'Udinese si chiude con una sconfitta. Contro l’Athletic Bilbao, quarto in Liga, la squadra di Sottil è sfortunata nel finale e perde 1-0. Di Williams, la rete decisiva.



IL TABELLINO



UDINESE 0-1 ATHLETIC CLUB (PT 0-0)

RETI: 86’ Williams



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse (60’ Nuytinck); Pereyra (60’ Ehizibue), Lovric (46’ Samardzic), Walace, Arslan (Jajalo), Festy (72’ Buta); Beto (85’ Pafundi), Success (72’ Nestorovski). A disposizione: Di Bartolo, Piana, Semedo, Guessand, Centis, Cocetta. All. Sottil



ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Aguirrezabala (46’ Simon); Capa, Paredes, Vivian, Lekue (76’ Alvarez); Vencedor (83’ Gerenabarrena), Garcia (83’ Vesga); Williams (63’ Garcia), Morcillo (83’ Cabo), Munain (63’ Williams); Villalibre (76’ Zarriaga). A disposizione: Iruarrizaga, Sancet, Guruzeta, Berchiche, De Marcos. All. Valverde