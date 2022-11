: basti pensare alla distribuzione non omogenea delle qualità all’interno della rosa a disposizione del cte del suo vice, l’italianissimo ex allenatore di Monza e Gubbio. Tre attaccanti e tre portieri di primo, anche primissimo piano, sei scelte (cinque, dato che Dragowski si è fatto male proprio all'ultima partita con lo Spezia) sicure per due posti, tre al massimo se si scelgono le due punte. Un rebus da risolvere prima dell’inizio delle ostilità nel, in cui i biancorossi sono inseriti insieme a. Va da sé chedietro all’Albiceleste, una delle favorite alla vittoria finale., entrambe le volte sconfitta in semifinale dai futuri campioni: Germania prima, Italia poi. Nel 2018, in Russa, bottino magro: fuori da ultima nel girone, solo 3 punti figli del gol dial Giappone (poi passato per minor numero di cartellini rispetto al Senegal), sconfitte contro gli africani e la Colombia.: Wojciech Szczesny (Juventus), Kamil Grabara (Copenhagen), Lukasz Skorupski (Bologna).: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Matty Cash (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Artur Jędrzejczyk (Legia Varsavia), Jakub Kawior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Nicola Zalewski (Roma).: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemysław Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Stettino), Jakub Kamiński (Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Michał Skóraś (Lech Poznan), Damian Szymański (AEK Atene), Sebastian Szymański (Feyenoord), Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurowski (Fiorentina).: Robert Lewandowski (Barcellona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC).Ammessa agli spareggi primaverili comela Polonia non ha giocato il primo turno per via dellain seguito all’esclusione di quest’ultima a causa della guerra in Ucraina.. Nel girone, 20 punti totalizzati con appunto Inghilterra, Albania, Ungheria, Andorra e San Marino, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.Ultimo test amichevole in programma mercoledì 16 novembre contro il Cile.22 novembre, ore 17: Messico-Polonia (Doha, Stadium 974)26 novembre, ore 14: Polonia-Arabia Saudita (Doha, Education City Stadium)30 novembre, ore 20: Polonia-Argentina (Doha, Stadium 974)Dicevamo dell’abbondanza di scelta in attacco e in porta:(nel 2026 avrà 38 anni), occasione per tornare ad ambire a quel Pallone d’Oro che nel 2020 la pandemia gli ha clamorosamente negato. Benzema insegna che non è ancora troppo tardi. Con lui i volti a noi notie il sorprendente, 25enne dello Charlotte FC di cui il ct si fida molto e che è andato a segno diverse volte nelle qualificazioni. In porta c’è, dietro di lui. E la colonia italiana continua con i vari: ben 14 tra i preconvocati militano in serie A, in 10 andranno in Qatar (dovevano essere 11, prima del già citato infortunio di Dragowski). Meno brillanti centrocampo e difesa, con qualche nome interessante ma nessuno che spicca come negli altri due reparti. Menzione speciale per i laterali di difesa/centrocampo naturalizzati:sono pronti a fare faville sulle corsie esterne.