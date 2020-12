Scandalo. Il Corriere della Sera racconta l'ultima stanza di Diego Armando Maradona, in una casa del ricco quartiere di San Andres: un materasso matrimoniale nero, senza lenzuola, con un televisore mezzo incellofanato e rovesciato sopra; l’affaccio su un canale e le finestre prive di tapparelle; un angolo cottura e box di panini sbocconcellati; scaffali vuoti e sul pavimento sporte di carta piene di panni, vicine a sacchi di plastica con effetti personali… Niente che somigli a un’assistenza ospedaliera domiciliare. Nessun defibrillatore, né bombole a ossigeno. Nulla che servisse ad assistere un paziente grave e incapace di badare a se stesso. Maradona in vita aveva posseduto decine di case lussuose, ma nell’ora della morte non stava neanche in una vera camera: lo facevano dormire, quando i dolori e la depressione gli permettevano di riposare, nella stanza destinata al biliardo. Al piano terra. Sistemato alla bell’e meglio, di fianco a un cesso chimico e al cucinotto.



Il più grande giocatore del mondo buttato in una sala giochi. «È perché non poteva salire le scale…», si giustifica adesso il suo amico-avvocato Matias Morla, quello che gestisce gran parte delle proprietà immobiliari all’estero e che una settimana fa accusava i soccorritori d’inesistenti ritardi (l’ambulanza arrivò in 11 minuti). Il contratto d’affitto l’avevano firmato lui e una delle figlie di Diego, Jana, scadenza 31 gennaio 2021. Doveva essere un’abitazione provvisoria, di convalescenza, e forse per questo s’era risparmiato sui soldi.