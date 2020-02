Un intreccio di mercato in apparenza come tanti, ma che se osservato guardando appena sotto la superficie svela aspetti degni d'indagine. Non soltanto giornalistica.C'è in primo luogo che si tratta di un trasferimento che coinvolge lo Sporting Braga. E, senza la cui regia il club minhoto sarebbe una realtà periferica anche nella periferica realtà portoghese.. Ma altri sono gli aspetti davvero rilevanti dell'affare e li si coglie dalla lettura dei comunicati, inviati in data 31 gennaio 2020 alla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, la Consob portoghese), con cui lo Sporting Braga ha dato notizia separatamente dei due trasferimenti.riferisce cheda, pagabili in cinque comode rate annuali a partire dal prossimo mese di luglio.fissato dalle due società, da esercitarsi entro il 30 giugno 2022:Cioè,Come verrebbe giudicato un manager che firmasse per la propria azienda, in qualunque settore commerciale, una clausola così rovinosa? Dubitiamo che ne caverebbe l'osso del collo. Ma al Barça sono contenti e nel calcio vale tutto, ci mancherebbe altro.E vale anche ciò che si legge nel comunicato relativo al trasferimento di Trincão, che per quanto riguarda la movimentazione dei diritti economici mostra una posizione simmetrica rispetto a quella di Abel Ruiz:Ma dopoogni valutazione sui calciatori ha perso senso.Si parla dii, ma vengono prospettatiMa per cosa, quegli ulteriori 5,5 milioni di euro? Il comunicato dice testualmente diE questa è davvero una novità.Scusate tanto: ma a che titolo? E come si giustifica una cosa del genere? Dal 1° maggio del 2015 gli schemi di TPO/TPI sono stati messi al bando dalla Fifa, ma se bastano formule così grossolane per aggirare il divieto significa che si può tranquillamente tornare a liberalizzare le terze parti.P.S. Di Mendes torneremo a parlare nei prossimi giorni a proposito del trasferimento di Daniel Podence ai soliti Wolverhampton Wanderers.@pippoevai