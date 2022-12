Dopo quelle di Edoardo, Gianni e Umberto, è arrivata aIl vecchio CDA bianconero resterà in carica in regime di prorogatio fino al prossimo 18 gennaio, giorno in cui subentrerà il nuovo board, ma di fattoDopo l’ennesimo ciclo di vittorie, ma anche. Gli è stato, “perché la Juventus viene prima di tutto” ,tanto quanto, non impermeabile agli schizzi di fango che le stanno arrivando addosso da tutto il casino politico – giudiziario sollevato in questi ultimi mesi (e forse anche prima) attorno alla Juve. Perché non c’è nulla da fare, JUn’equazione inevitabile da quasi un secolo a questa parte, e che si completerà ( e chiuderà?) il prossimo anno.Quando l’ultimo Agnelli - dopo papà zio e nonno - decise di rimettersi a capo della società, la Juventus era appena riemersa da un’altra tempesta perfetta: quella di Calciopoli.ed a sfiorare per ben due volte l’alloro continentale, con due finali di Champions (perse).Mancava solo la coppa Campioni per rendere aurea l’era bianconera di Andrea, che per riuscirci si giocò l’all-in: l, capace sì di alzare il tasso tecnico della squadra ma anche di f9. In grado di mettere in ginocchio il mondo intero, e di conseguenza pure la Juve, con zero incassi e CR7 da pagare.con la SuperLega, ma il risultato finale fu. Inevitabile la rimozione dell’intero cda, seppur presentata al pubblico come assolutamente volontaria da parte degli stessi membri.A cominciare dal presidente, ancora “convinto del buon operato di tutti questi anni, e i rilievi sollevati nei nostri confronti non sono giustificati”. Andrea lo ha ribadito per ben 2 volte nel suo discorso d’addio agli azionisti, che lo hanno applaudito. Anche gli juventini che non erano presenti, gli vogliono credere e ci sperano.