Per un Italia fuori dal Mondiale, ce n'è un'altra che si è qualificata all'Europeo di categoria. L'Under 17 sta mettendo le basi per la Nazionale del futuro, e oggi grazie alla vittoria con l'Ucraina ha strappato il pass per l'Europeo in Israele dal 16 maggio al 1° giugno. La squadra del ct Bernardo Corradi ha vinto 3-1 in una gara che sulla carta avrebbero dovuto giocare fuori casa, ma che a causa della guerra si è disputata a Siena. I gol di Vacca, Di Maggio e di capitan Lipani fanno volare l'Italia inserita nel gruppo A con Germania, Lussemburgo e i padroni di casa dell'Israele.