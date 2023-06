L’Uruguay è la prima finalista del Mondiale Under 20. La Celeste ha vinto 1-0 contro Israele, in finale affronterà una tra Italia e Corea del Sud (partita in programma alle 23).



A decidere la prima semifinale è stato un gol dell’attaccante classe 2004 Anderson Duarte: il giocatore del Defensor Sporting ha respinto in porta un tiro del genoano Matturro che ha preso il palo da fuori area dopo una cavalcata partita da centrocampo. Ad assistere alla partita in tribuna anche il capitano della nazionale A Federico Valverde.