Al Pio Albergo Trivulzio di Milano, residenza per anziani, sono 30 i morti da inizio aprile. E a marzo, in piena emergenza coronavirus, sono deceduti 70 anziani. Le bare sono state disposte anche in chiesa. I numeri, decisamente sopra la media, fanno riflettere. E arriva l'ispezione del governo.



“Pio Albergo Trivulzio, i veri numeri sui morti”: titola così Repubblica, nel suo servizio-inchiesta su quella che comunemente, a Milano, viene chiamata la ‘Baggina’. Repubblica riferisce anche del “gelo del Quirinale su Fontana che in serata aveva annunciato in tv: ‘Mattarella si è complimentato per il mio lavoro’.



In sostanza, il polo geriatrico milanese è accusato di aver insabbiato per giorni l'epidemia che dilagava nelle sue case di riposo. Cartelle mediche su cui dovranno fare chiarezza gli ispettori inviati dal ministero della Salute.