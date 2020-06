, in quanto sono stati affrontati molti temi delicati, e certamente intenso. Dal quale è emerso. Dopo diverse settimane di lontananza a causa dell'emergenza coronavirus, i giocatori più rappresentativi dello spogliatoio, capitan Romagnoli e senatori come Ibrahimovic, Biglia e Bonaventura hanno fatto sentire le loro ragioni anche a nome dei compagni e hanno ottenuto dal dirigente sudafricano le risposte che cercavano.- Particolarmente scottante è il capitolo relativo a, chiamato nelle prossime e ultime 13 partite - a partire dalla decisiva semifinale di Coppa Italia con la Juventus di venerdì sera - a dare un senso a un'annata sin qui anonima. In palio c'è la qualificazione alla finale della coppa nazionale e un piazzamento in campionato che porti alle prossime coppe europee. Interrogato sulle intenzioni del club,. Una frase che sa tanto di circostanza, perchéche, salvo clamorosi colpi di scena, sarà l'uomo chiamato a guidare con pieni poteri l'ennesima rivoluzione in via Aldo Rossi., in occasione dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport,e a quella di Maldini. Fu il preludio dell'addio consumatosi tra i veleni nelle successive settimane, mentre la posizione di Maldini rimane tuttora irrisolta in vista della prossima stagione., chiamato nei prossimi giorni a discutere con l'amministratore delegato della possibilità di proseguire o meno la sua avventura al Milan per un altro anno, ipotesi ad oggi non particolarmente calda. Confronto dai contorni spigolosi quando la discussione è scivolata sul tema stipendi, condell'accordo per una riduzione del 50% della mensilità di aprile. Tra meno di 48 ore c'è la partita con la Juve, un appuntamento nel quale il Milan si gioca una fetta consistente della sua credibilità in un finale di stagione dai contenuti decisamente nuovi e anomali. Gazidis ha risposto a tutto e ha risposto a tutti, promettendo una presenza più costante a Milanello nelle settimane a venire.