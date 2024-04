, il rompicapo che porta al prossimo, con Stefanononostante manchino ancora quattro partite al termine della stagione, è ben lontano dall'essere risolto:serpeggiano in Via Aldo Rossi e a Milanello, dopo lache ha portato la dirigenza a, inizialmente designato per diventare il nuovo tecnico rossonero.non soltanto per la panchina: colui che diventerà il nuovo capo del progetto tecnico sarà anche, che non può più né fallire né tergiversare. La misura è colma e i tifosi lo hanno dimostrato apertamente sui social, cone sono pronti a farlo ancheche, per un caso del destino, saranno ben tre su quattro, contro Genoa, Cagliari e nell'ultima giornata contro la Salernitana: la pazienza è finita e i trionfi dell'Inter hanno acuito un malcontento che può sembrare persino eccessivo per. Per questo la decisione sul tema allenatore sarò: persino EFE, l'Ansa spagnola, ha capito l'antifona e riportato in auge il nome di Lopetegui per gli inglesi del West Ham.

- La rivolta del tifo rossonero è arrivata forte e chiara a Casa Milan, nonostantecon l'ex tecnico di Real Madrid e Siviglia:Per questo le valutazioni sono più che in corso, nonostante il Milan avesse già pianificato il mercato in collaborazione con il tecnico spagnolo, vedi la preferenza perin difesa, suo fedelissimo ai tempi andalusi. I nomi che sono tornati alla ribalta nelle ultime ore, oltre ae per questo rimane sullo sfondo, e a quelche di diventare realtà proprio non ne vuole sapere, complici le preferenze di Red Bird, sono due: Robertoe Sergio

Le motivazioni sono differenti: l'attuale allenatore del Brighton,da calciatore, non ha mai fatto mistero di volere un giornoda capo tecnico. A suo favore, possono giocareche in questo momento lo riportano nel novero dei papabili: l, dopo un inizio sopra le righe così come la seconda parte della scorsa annata, che aveva portato i Seaguils a una storica prima qualificazione in Europa. La dirigenza rossonera infatti, qualora decida di puntare convintamente sul coach degli inglesi, dovrà studiareproprio De Zerbi, chee al quale andrebbe concessa piena autonomia, potrebbe accogliere di buon grado unaper favorire la propria uscita. Il tecnico bresciano, che ha un contrattoha fatto sapere di non avere fretta per firmare un eventuale rinnovo: l'attuale 12esimo posto in Premier potrebbe portare a una separazione meno difficoltosa, da ambo le parti, con la volontà di tornare finalmente in Serie A dalla porta principale che sarebbe finalmente realizzata.

Per quanto riguarda invece Sérgio Conceição, oggi in Portogallo O' Jogo lo ha iscritto nuovamente e prontamente alla corsa per la panchina rossonera,con il Porto firmato la scorsa settimana: il motivo è legato al contratto che lo lega ai Dragoes, cono meglio è da ritenersi, secondo la stampa portoghese,La firma infatti eranella sua carica, ma le ultime elezioni hanno visto trionfare lche ora dovrà prendere una decisione definitiva sul futuro del suo allenatore. Questa vittoria arriva al culmine di mesi di tensione, caratterizzati da tafferugli come quello verificatosi all'assemblea generale di novembre dell'anno scorso o, ancora, dagli atti vandalici alla casa dell'ex Chelsea. Insomma, non proprio un rapporto idilliaco tra le due gestioni, che potrebbe ripercuotersi sulla scelta dell'allenatore. In tutto questo il Milan continua a riflettere: queste ore saranno febbrili e cruciali per tutto il mondo rossonero.@AleDigio89