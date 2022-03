. Dopo, che avverrà a giugno:in scadenza a fine stagione. Via a zero, come avvenuto a Donnarumma e Calhanoglu la scorsa estate, come avverrà anche a Kessie ed Insigne:e la dimostrazione arriva anche da Torino. Quello che però al momento più conta è capirea partire dall'estate:i nel corso dell'inverno, che ha portato alla decisione di non confermare la Joya perCalciomercato.com ha procvato a fare chiarezza su quali saranno.- La prima mossa èl'idea è quella di non privarsi anche dello spagnolo, oltre che dell'argentino, perchéQuello dell'tra l'altro pretendente di Dybala,manon è una situazione che a Torino prendono in considerazione.i, l'obiettivo è poi quello disul- Un altro tassello che rischia di restare fuori dal progetto è quello di. La Juve sta cercando una via d'uscita peri soldi destinati al riscatto sarebbero poianche se la trattativa resta complicata, peIl costo del prestito dell'ex PSG è di, il diritto riscatto a condizioni semplici è dise la Juve riuscisse a trovare, assieme all'agente Mino, una squadra che si arroghi il prestito, che sia Ajax o di nuovo PSG, per l'Everton non ci sarebbe nessun problema, ma i dirigenti Toffees non vogliono vederlo tornare a LiverpoolDiscorso a parte quello legato a Niccolòsoprattutto ora checontatti avviati ma ancora niente di defnito,r. Anche se il vero sogno è quello di piazzarex rimane una suggestione, ma il vero desiderio è il ritorno sotto la Mole di Paul, in uscita dallo United. Per la difesa invece i profili disinistra rimangono molto caldi. La Juve che verrà è già in fase embrionale e da oggi sappiamo che nei bianconeri del futuro non ci sarà Dybala.@AleDigio89