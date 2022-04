In un'intervista rilasciata a Marca, Tite ha confermato la sua intenzione di lasciare il ruolo di commissario tecnico del Brasile dopo il Mondiale in Qatar: "Ho deciso da tempo, è una scelta presa con maturità. Non so cosa farò, ora penso a lavorare con la Nazionale, che è ciò che mi farà sentire realizzato come professionista e come persona".