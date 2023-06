A 34 anni il Mudo Vazquez è pronto a rimettersi in corsa. L'ex Palermo è stato un punto fermo del Parma che ha sfiorato la promozione in Serie A: 40 presenze tonde tonde in stagione, 11 gol, 6 assist e magie in mezzo al campo. Pecchia lo piazzava lì sulla trequarti e non ci rinunciava mai, in campionato ha giocato anche un paio di partite davanti alla difesa. Ma il contratto in scadenza non verrà rinnovato, tra qualche giorno il Mudo sarà ufficialmente svincolato e fuori dalla porta c'è già la fila per prenderlo a zero.



CHI LO VUOLE - In pole c'è la Cremonese, che vuole provare il grande colpo per riconquistare la Serie A. Il giocatore piace molto a Ballardini e sono già stati avviati i primi contatti. Più indietro il nuovo Pisa di Alberto Aquilani, che si è interessato al giocatore ma il primo club a fare passi concreti per il trequartista classe '89 è stata la Cremonese. 34 anni e non sentirli, il Mudo Vazquez è di nuovo sul mercato.