Il Delfino si è inabissato tutto d'un tratto. Dopo un inizio promettente che lasciava spazio a sogni di gloria, con la possibilità del primo posto e della conseguente promozione diretta in Serie B che sembravano farsi concrete, vista anche l'assenza di una concorrenza spietata come in altre occasioni, il Pescara di Zdenek Zeman è sparito: tre sconfitte e un pareggio di fila contro rivali non irresistibili come Rimini e Recanatese e contro dirette concorrenti come Torres e Carrarese hanno gettato nello sconforto gli abruzzesi, che hanno totalizzato un solo punto nelle ultime quattro giornate, e sono stati contestati dai tifosi in maniera plateale.