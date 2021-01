Oggi al Senato si conta quanta fiducia parlamentare ha il governo (quella votata in quantità non abbondante ieri alla Camera era necessaria ma non sufficiente).. Quindi a 156/157 voti (anche 155) Conte, il Pd, M5S e Leu si accontentano (un po' fanno finta di accontentarsi). Si accontentano di restare governo e al governo. Sanno che con 155 o 157 voti al Senato non si governa davvero, ma il restare gli basta. Poi, giurano, col governo tra i più deboli nel fare faranno le cose più grandi, difficili e forti da fare.. Davvero tutta la verità e solo la verità? Davvero la verità è tutta qui? Sotto i 155 voti al Senato il giuramento di Conte diventa implausibile, molto improbabile a realizzarsi. E quindi Conte dovrebbe dimettersi, aspettare il reincarico e fare, se ci riesce, il governo Conte 3. Alla prossima...puntata.New York, un miliardo di dollari di affitti non pagati, 200 mila famiglie gravate di un debito medio di seimila dollari. Lì, se non paghi l'affitto, in tre mesi o giù di lì sei davvero fuori casa. Eppure...un miliardo di affitti non pagati! Qui blocco degli sfratti. Per chi non paga perché non ha i soldi, pandemia glieli ha tolti. E anche per chi ha i soldi ma non paga, tanto non accade nulla e nella casa si resta, gratis. Anche se morosi da ben più di tre mesi. Possibile che Stato, Regioni, Comuni, Tribunali non siano in grado di fare setaccio e differenza? Possibile che lo scudo del blocco sfratti, scudo per chi non ha, diventi scudo a chi ne approfitta? Possibile che si faccia pagare a molti proprietari di case (non tutti certo ricchi sfondati o feroci speculatori) il costo della solidarietà sociale (e ci sta) e anche quello del sostegno e ristoro ai morosi non di indigenza ma di...opportunità? Possibile, anzi reale.