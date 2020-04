C'è un mercato che era già cominciato, in ottica futura, prima dell'emergenza Coronavirus. C'è un mercato che sta cambiando, in piena emergenza Coronavirus. E poi ci sarà un mercato post-emergenza Coronavirus, probabilmente ancora diverso. Intanto le società per quanto non possano sbilanciarsi, portano avanti le proprie strategia, cambiandole e con la consapevolezza che sarà più che possibile doverle stravolgere ancoraPer caratteristiche e prospettiva, Partey è fatto apposta anche per il progetto di crescita dei Gunners.. Ma l'emergenza è arrivata e può cambiare anche la direzione di operazioni ben lanciate, se non in dirittura d'arrivo. Così dalla Spagna si riapre il capitolo Partey, che resta tra i gioielli di Simeone sacrificabili sull'altare del mercato.Cambia il mercato, cambiano gli obiettivi, si valutano le opportunità. Per il campo e per il bilancio, da sempre sullo stesso piano sia per il progetto Juve che per quello dell'Atletico.