Esponente della Lega, ex candidata alla Presidenza dell’Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni è la nuova sottosegretaria alla Cultura del nuovo Governo Draghi. Una scelta che fa sicuramente discutere visto e considerato il bagaglio di gaffe accumulate negli ultimi tempi. Su tutte, quando durante l’occupazione di tale ruolo nel governo gialloverde affermò di non leggere un libro da almeno tre anni e di essersi concentrata sulla “lettura” di ciò che riguardasse il suo lavoro e cioè proprio la cultura. Ma la serie di affermazioni che destarono non pochi dubbi sul suo incarico continua con: “Ora che mi dedicherò alla cultura magari andrò più al cinema e a teatro”.



Ma la più eclatante delle affermazioni della sfidante di Bonaccini alle ultime Regionali resta quella rilasciata in piena campagna elettorale, relativa relativa al Trentino-Alto Adige, considerato da Borgonzoni come territorio confinante con l'Emilia-Romagna. E come dimenticare il suo sistematico assenteismo in Consiglio Comunale a Bologna, circostanza che aveva generato non poco imbarazzo all'interno della Lega stessa...



Affidarle la Cultura italiana in uno dei momenti più drammatici della storia della Repubblica è qualcosa che sicuramente lascia molti con l’amaro in bocca.