Sono bastate due stagioni all’, squadra statunitense fondata nel 2014 e militante nelladal 2017, per vincere il massimo campionato nordamericano. La squadra guidata da Gerardo Daniel Martino, El Tata, ex allenatore di Barcellona e Argentina e futuro allenatore della nazionale messicana, ha battuto in finale Portland per 2-0 grazie alle reti di Martinez ed Escobar. Partita giocata proprio nel Mercedes-Benz Stadium di Atlanta davanti a 73mila spettatori, stadio scelto per via del miglior piazzamento nella Regular Season (Atlanta seconda ad Est, Portland quinta a Ovest).In un campionato dove sotto i riflettori c’erano giocatori dal calibro di Z, a prendersi la scena è una vecchia conoscenza della nostra Serie A,. Il venezuelano classe 1993, ex giocatore del Torino, dove dal 2014 al 2017 realizzò 7 gol in 58 presenze, ha deciso di proseguire la sua carriera negli Stati Uniti e l’ha fatto nel migliore dei modi. Con i suoi 35 gol in 39 partite stagionali, l’ex Torino è stato il vero trascinatore della squadra di Atlanta, aprendo le danze anche nella partita che ha consegnato il titolo al Tata Martino e ai suoi ragazzi., trequartista paraguaiano classe 1994, autore di 13 gol e 13 assist in stagione. Una squadra fatta di giocatori giovani a cui non mancano gli uomini di esperienza., ex conoscenza della Premier League, dove in 9 anni ha vestito le maglie di Aston Villa, Hull City e Middlesbrough.. Con i suoi 3.353 minuti, il difensore statunitense è stato il più utilizzato, assieme al suo compagno di reparto(3405’) e ai tre giocatori citati precedentemente.Il valore della rosa dell’Atlanta United è di 44 milioni, come quello di Bernardeschi, per farvi un esempio. A risaltare, su tutti, è ilclasse ’99,. Dopo essere cresciuto nell’Independiente, il nazionale U20 è arrivato negli Stati Uniti nel gennaio del 2019 e in questa stagione ha giocato 33 partite, totalizzando 4 gol e 2 assist. Un ottimo prospetto per il futuro ma che, già ora, potrebbe fare gola a qualche squadra europea.