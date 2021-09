grazie anche all'esordio dal primo minuto con gol del terzo rappresentante di una dinastia che è storia del calcio italiano e mondiale., un altro Maldini ha lasciato il segno, smentendo anche chi aveva accolto con scetticismo la scelta di Stefano Pioli di lanciarlo dall'inizio in un match delicato come quello con lo Spezia.- In un inizio di stagione che il giovane attaccante rossonero non dimenticherà tanto in fretta - c'è anche l'esordio in Champions League contro il Liverpool ad Anfield, in un tempio nel quale il padre e il nonno non si sono mai esibiti -Meglio ancora se prodotti in casa., mandati in giro per l'Italia a farsi le ossa e a giocare con quella continuità necessaria per ripresentarsi a Milanello con maggiori credenziali per ambire ad una maglia,per dimostrare di poterci stare a questi livelli.- 6 febbraio 1955, 4 gennaio 1987, 25 settembre 2021: date che resteranno scolpite nella pietra e nei libri di storia del Milan, i tre momenti che hanno segnato le prime reti nel campionato italiano di Cesare, Paolo e Daniel Maldini. Oggi trova spazio principalmente questo eIn attesa che - come hanno confermato nel post-gara Stefano Pioli e il protagonista di giornata - il ragazzo classe 2001 migliori ancora, comprenda ulteriormente certe dinamiche di gioco e si cali con ancora maggiore sicurezza in un contesto e in una realtà alla quale ora appartiene pure lui a pieno titolo.