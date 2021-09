Il Mondiale ogni due anni è un progetto che la Fifa è fortemente intenzionata a portare avanti, nonostante i pareri fortemente criticati arrivati da alcuni importanti protagonisti del mondo del calcio e da alcune delle federazioni più rappresentative, tra cui quella tedesca. Il presidente Gianni Infantino vorrebbe però avviare un dialogo costruttivo tra le parti e, in vista di una ridiscussione del calendario internazionale, ha avviato le contrattazioni.



"C’è un ampio consenso all’interno del gioco sul fatto che il calendario internazionale debba essere riformato e migliorato", recita un comunicato della Fifa, che ha fissato per il prossimo 30 settembre un primo appuntamento, in streaming, per iniziare ad affrontare l'argomento. La nota prosegue evidenziando che "poiché questo si tratta di un progetto calcistico in cui gli interessi globali del calcio dovrebbero essere messi in primo piano, questo processo è iniziato con giocatori e allenatori di tutto il mondo. Sono stati creati dei gruppi tecnici consultivi sotto la direzione di Arsene Wenger, capo dello sviluppo globale del calcio della FIFA, e di Jill Ellis, allenatrice vincitrice di due Coppe del Mondo femminili FIFA. Il dibattito coinvolgerà anche i tifosi di tutto il mondo".