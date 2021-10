Lo scorso 11 marzo laIl club spagnolo ha avanzato la pretesa che il Napoli gli pagasse(training compensation, entrambe le somme maggiorate del. La prima richiesta della società andalusa è stata respinta mentre la seconda è stata quasi totalmente accettata.e fino al giorno in cui il versamento sarà effettuato.Nei due documenti vengono ricostruiti per sommi capi i termini della vicenda., scadenza 30 giugno 2023 e. Passano pochi mesi e a luglio 2018 quella clausola viene pagata. Il centrocampista spagnoloconsecutiva. Fin qui, dunque, un'ordinaria vicenda di mercato. Che però prende un risvolto inatteso quandoper richiedere che il Napoli paghi premio di formazione e contributo di solidarietà.. Ma in punto di diritto si tratta di stabilire se i due versamenti siano dovuti in presenza di un trasferimento che avviene per pagamento di clausola rescissoria anziché al termine di una transazione.La decisione della DRC va nella direzione di, che va corrisposto. Dunque secondo la Fifa il club spagnolo ha diritto a percepire quella somma.. In mattinataha contattato l'ufficio comunicazione del Napoli per chiedere se l'appello sia stato presentato. La risposta è stata un no comment.