La Figc difende gli arbitri contro la Lega Serie A: 'Vanno tutelati'

Redazione CM

La Federcalcio non ci sta a questo gioco al massacro e si schiera apertamente al fianco degli arbitri in questo delicato momento di grande tensione. Il movimento arbitrale è sotto costante attacco sia dall'esterno, ma anche dall'interno (basti seguire l'inchiesta delle Iene). E la FIGC, potrebbe essere scontato ma in tempo di voti e votazioni non lo è mai, ha preso parola difendendo apertamente l'Aia e i suoi tesserati.



INCONTRO DI PERSONA - Le parti, riporta il Corriere dello Sport si vedreanno addirittura a Roma, trasformando il solito meeting tecnico online in una riunione faccia a faccia di persona, nell’hotel che di solito ospita gli eventi federali e della Nazionale, il Parco de Principi, che si trova proprio a due passi da via Allegri che è la sede della FIGC. A chiederla è stato il designatore Gianluca Rocchi anticipando anche i raduni previsti durante la sosta per le nazionali a Coverciano.



GRAVINA STA CON ROCCHI - Gli arbitri sono diventati loro malgrado anche la pietra dello scandalo, ovviamente solo politica, fra la Lega Serie A e la Figc. I club e la Lega,. che stanno addirittura minacciando la scissione dalla Federcalcio capitanati dal presidente Lotito, propongono addirittura di affidarsi ad un ente terzo. Gravina, che sul voto degli arbitri in assemblea ci conta per lanciare le sue riforme, al contrario li difende e al grido di "Io sto con voi" rilancia la sua posizione.